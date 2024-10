Primeira ‘Modelo do Ano’ da Playboy se torna sem-teto e dorme em barraca na Inglaterra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 11:03 Para compartilhar:

A modelo Louise Glover tem usado as redes sociais para mostrar uma realidade diferente daquela de seus dias de coelhinha da Playboy. Atualmente com 41 anos, ela mora em uma barraca de camping e em seu carro em Reading, na Inglaterra, após ter sido despejada de seu apartamento em Windsor.

Trabalhando como cuidadora de cães a domicílio, Louise compartilha, em seu Instagram, os desafios de ser sem-teto. “Nos últimos dois meses, eu dormi no meu carro e na minha barraca em diferentes acampamentos. Tenho estado segura, mas dormir no carro e em estacionamentos foi assustador […] Agora, estou tentando resolver o que fazer. Os únicos que oferecem ajuda são homens estranhos querendo que eu fique com eles, e não vou fazer isso!”, desabafou a modelo, recentemente.

Em entrevista ao “The Sun”, ela ainda lamentou a falta de apoio familiar: “Preciso sair logo dessa enrascada. As coisas precisam mudar antes do inverno chegar”.

E negou a possibilidade de produzir conteúdo adulto: “As pessoas perguntam por que eu não faço OnlyFans, mas eu prefiro organizar minha vida e viver aqui, neste campo. Tenho autorrespeito demais. Agora é difícil porque estou mais velha e os trabalhos de modelo já não estão mais aí”.

No passado, Louise foi a primeira mulher a se tornar Modelo do Ano pela Playboy britânica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise Glover (@louiseglover)