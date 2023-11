Primeira-ministra da Itália volta a apoiar Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2023 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 NOV (ANSA) – Após um novo ataque aéreo realizado pelas forças russas em Kiev, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, voltou neste sábado (25) a apoiar a Ucrânia.

A capital do país, de acordo com o chefe da administração militar de Kiev, Mykhailo Shamanov, sofreu a quarta ofensiva de drones em um mês. No entanto, o último ataque foi o “mais massivo” desde o início do conflito.

“A Itália está ao seu lado enquanto for necessário, pois o futuro da Ucrânia é um de paz e liberdade. O povo ucraniano pode contar com a Itália, tanto que sempre estivemos e sempre estaremos lá”, afirmou a chefe de governo em uma mensagem de vídeo divulgada na cúpula “Grãos da Ucrânia”.

Em uma mensagem direta ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Meloni elogiou a heroica resistência da população do país do leste europeu.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, garantiu que o bloco disponibilizará 50 milhões de euros a Kiev para a modernização das infrasestruturas portuárias necessárias para garantir que o fluxo de exportações de cereais possa continuar. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias