Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino

A primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Inverno é da Noruega. Na modalidade skiathlon do esqui cross-country feminino, Therese Johaug liderou a prova com um tempo de 44min13s e conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica individual. A prata ficou com a russa Natalia Nepryaeva e o bronze com a austríaca Teresa Stadlober.

A prova do skiathlon consiste em 15km de percurso, sendo metade do percurso no esqui clássico e a outra com a técnica do estilo livre.

Therese Johaug é tricampeã mundial do skiathlon (2015, 2019 e 2021). A norueguesa liderou as duas metades da prova e venceu com uma vantagem de 30 segundos para a segunda colocada.

Primeiro pódio dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022:



1º – Therese Johaug: 44min13s7

2º – Natalia Nepryaeva: 44min43s9

3º – Teresa Stadobler: 44min44s2

