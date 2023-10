Primeira leva de ajuda militar dos EUA está a caminho de Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 14:01 Compartilhe

WASHINGTON, 10 OUT (ANSA) – O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, informou nesta terça-feira (10) à Msnbc que a primeira leva de ajuda militar americana já está a caminho de Israel.

Segundo ele, as próximas ajudas serão anunciadas nos próximos dias. A um grupo de jornalistas, destacou: “Continuaremos ao lado do povo israelense neste momento de crise. Também por isso, iluminaremos a Casa Branca com as cores da bandeira israelense nesta noite”.

Ele ressalvou, porém, que o país não tem intenção de mandar soldados americanos a Israel.

Ainda nesta terça, o presidente americano, Joe Biden, deve falar com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, com quem vai discutir a ajuda e os esforços coordenados com aliados e parceiros para “defender os inocentes do terrorismo”, explicou em nota a Casa Branca.

Tanto na tarde desta terça quanto na quarta-feira (11) estão previstos pronunciamentos de Biden sobre o conflito. (ANSA).

