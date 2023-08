Primeira health tech brasileira, Blue Saúde começa a expandir atuação

A tecnologia tem sido importante impulsionador do crescimento do mercado de health techs no Brasil. As startups que atuam nesse setor têm utilizado a tecnologia para oferecer serviços mais eficientes, acessíveis e convenientes aos seus clientes.

Um exemplo disso é a Blue, primeira startup brasileira de saúde digital. A empresa sediada na Bahia já atende boa parte do país e oferece uma série de serviços para prevenção e cuidados com a saúde, atendimento médico especializado, bem como monitoramento 24h de usuários por meio de tecnologia em smartwatches, stickers, e estações de diagnóstico.

“A tecnologia nos permite oferecer uma experiência de saúde mais completa e personalizada aos nossos clientes”, afirma Izaias Pertrelly, CEO da Blue. “Com ela, podemos acompanhar a saúde dos usuários em tempo real, identificar possíveis problemas de saúde precocemente e oferecer tratamentos mais eficazes”. A Blue combina tecnologia de vanguarda, atendimento personalizado e monitoramento 24 horas, a empresa se destaca por oferecer uma abordagem eficiente e conectada à saúde.

De acordo com um estudo da consultoria PwC, o mercado de health techs brasileiro deve movimentar cerca de R$ 25 bilhões até 2025. O setor é impulsionado por uma série de fatores, como o envelhecimento da população, o aumento da demanda por serviços de saúde personalizados e a crescente penetração da internet.

Recentemente a Blue fechou parceria comercial com a maior administradora de planos de saúde do Brasil, para expandir seus serviços para todo o país. A parceria prevê a venda e distribuição dos produtos da Blue para todo país oferecendo uma experiência de saúde mais completa e personalizada aos clientes.

Para Izaias Pertrelly, a parceria é mais que um negócio, é um passo em direção ao futuro da saúde no Brasil. “Estamos entusiasmados com essa parceria, unir a gigante administradora de planos de saúde conosco nos possibilita expandir nossa visão e estabelecer uma relação mais próxima com o cliente, tornando a saúde mais acessível e personalizada para todos.”

Agora a Blue terá à sua disposição uma ampla rede credenciada de hospitais, clínicas e profissionais de saúde, bem como uma sólida experiência em venda e distribuição de planos de saúde.

A expectativa é que a parceria resulte em um crescimento de 800% nos negócios da Blue até o final deste ano. A empresa também prevê a abertura de novos escritórios em todo o Brasil e a contratação de novos funcionários.

