Primeira foto do James Webb mostra Universo em detalhes inéditos

NOVA YORK, 12 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelou na noite desta segunda-feira (11) a primeira imagem científica e em cores produzida pelo telescópio espacial James Webb.

As primeiras fotos seriam divulgadas apenas nesta terça (12), mas Biden decidiu se antecipar e revelar uma delas durante um evento na Casa Branca, em uma espécie de pré-estreia do telescópio mais ambicioso já construído pela humanidade.

A imagem mostra um aglomerado de galáxias, o SMACS 0723, situado a 4,6 bilhões de anos-luz da Terra, tendo ao seu fundo galáxias ainda mais distantes, algumas delas formadas apenas poucas centenas de milhões de anos após o Big Bang, ocorrido 13,7 bilhões de anos atrás.

Chamada “Primeiro Campo Profundo do Webb”, a foto mostra o Universo profundo com uma resolução inédita: são milhares de galáxias em um pedaço de céu equivalente ao tamanho de um grão de areia esticado pelo braço de um observador na Terra.

Na imagem, as galáxias em tom avermelhado são as mais distantes – resultado do fenômeno conhecido como “desvio para o vermelho”, que é o aumento do comprimento das ondas de luz durante sua viagem pelo Universo em expansão -, enquanto as azuis e brancas estão mais “próximas”.

“É um dia histórico”, comemorou Biden, afirmando que essa primeira imagem é apenas um “aperitivo” do que o James Webb pode fazer. A foto é fruto de 12,5 horas de observação e não retrata uma porção do céu escolhida ao acaso.

O SMACS 0723 é um aglomerado de galáxias massivas que, devido à enorme distorção provocada no tecido do espaço-tempo, amplifica a luz de objetos mais distantes, criando uma espécie de “lente gravitacional” que nos permite observar populações de galáxias que existiam na infância do Universo.

É por isso que algumas galáxias aparecem distorcidas na imagem, especialmente as avermelhadas, que são mais distantes.

Projeto ambicioso – O James Webb foi lançado ao Espaço pelo foguete Ariane 5, em 25 de dezembro, e aos poucos foi se desdobrando para atingir sua configuração final.

Atualmente, ele se encontra no ponto conhecido como Lagrange 2 (L2), onde a influência gravitacional do Sol e da Terra se anulam, permitindo que o observatório permaneça no local com um gasto mínimo de combustível.

Ao contrário do veterano Hubble, que capta sobretudo a luz visível, o James Webb observa em infravermelho, o que lhe permite estudar fenômenos mais distantes no tempo, como o surgimento das primeiras galáxias.

Enquanto o Hubble, por exemplo, consegue observar eventos ocorridos há 13,2 bilhões de anos, o James Webb poderá chegar 13,5 bilhões de anos atrás – estima-se que o Big Bang tenha ocorrido há 13,7 bilhões de anos.

Como o Universo está em expansão, as ondas de luz visível emitidas naquela era primordial são “esticadas” em seu caminho até nós, deslocando-se até a faixa do infravermelho, que é invisível para o olho humano.

Além disso, o telescópio consegue ver através das nebulosas, nuvens de gás onde surgem as estrelas, e estudar a atmosfera de exoplanetas em busca de possíveis marcadores biológicos da presença de vida. (ANSA).