Primeira-dama tem conta invadida em rede social

Os seguidores da primeira-dama do Brasil, Jana Lula da Silva, se surpreenderam com as publicações em sua conta oficial no X-Twitter feitas na noite desta segunda-feira, 11, com palavras de baixo calão.

Logo, internautas perceberam que a conta da esposa do presidente Lula foi hackeada, e começaram a fazer marcações dos perfis da Polícia Federal, de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Os possíveis hackers fizeram uma série de postagens com comentários machistas e misóginos, além de atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e exaltar supostos grupos extremistas.

A Secretaria de Comunicação Social do Governo informou que somente a conta de Janja no X foi invadida. Os perfis nas demais plataformas permanecem controladas pela primeira-dama.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (@secomvc ) repudia veementemente o ataque hacker à conta da senhora Janja Lula da Silva, e informa que a Polícia Federal e a plataforma X (antigo Twitter) foram acionadas. Todas as medidas cabíveis estão sendo… pic.twitter.com/S7BNu4KlZY — Presidência da República do Brasil (@presidencia_BR) December 12, 2023

