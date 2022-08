Primeira-dama leva grupo evangélico para orar à noite no Palácio do Planalto

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um grupo de evangélicos, levado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, orando na noite de domingo (31) dentro do Palácio do Planalto, localizado em Brasília (DF). As informações são da Folha de S.Paulo.







O grupo, chamado pela esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL) de “intercessores”, desceu a rampa interna do Planalto cantando orações religiosas.

Em outra parte do vídeo, a primeira-dama apareceu com uma bíblia na mão rezando em frente ao Palácio do Alvorada com a legenda: “Nossa vigília”.

Depois, Michelle Bolsonaro divulgou uma foto do grupo evangélico com a descrição de que a vigília “acabou às 5h da manhã”. Na sequência, a primeira-dama apagou todas as publicações do encontro realizado.

Vale ressaltar que isso ocorreu no momento em que se intensificou a participação de Michelle na campanha de reeleição de Bolsonaro.

Para aliados do presidente, a participação da primeira-dama é imprescindível para reduzir a rejeição do mandatário entre uma parcela das mulheres, que é uma fatia importante do eleitorado brasileiro.

Na convenção nacional do PL, no dia 24 de julho, que confirmou a candidatura de Jair Bolsonaro, a primeira-dama afirmou que realiza orações no gabinete presidencial.

“Eu sempre oro toda terça-feira no gabinete dele quando ele vai embora. Quando o Planalto se fecha, eu entro com meus intercessores e oro na cadeira dele. E eu declaro todos os dias: Jair Messias Bolsonaro ser forte e corajoso, não temas. Não temas. Ele é um escolhido de Deus, ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu”, disse ela na ocasião.