Primeira cerveja do mundo feita com azeitonas chega na Itália

ROMA, 3 OUT (ANSA) – Considerada a primeira cerveja do mundo feita com azeitonas, a Oliba Green Beer, produzida na Espanha, desembarcou no mercado italiano para ser degustada em uma feira em Roma.

Com coloração verde-oliva, a cerveja é feita com azeitonas dos Pireneus no estilo Bohemian Pilsner e é elaborada com malte de cevada e trigo, lúpulo, levedura, extrato de azeitona, concentrado de açafrão e espirulina.

No processo de fabricação, o extrato de azeitona é adicionado após o processo de fermentação e a cor verde é dada pelo extrato de azeitona e pela espirulina. A cerveja não contém glúten, segundo informações do site oficial.

“A nível olfativo percebem-se notas de azeitona e notas sutis de folha de oliveira. Começamos a distribuí-la na Itália, nas cidades de Viterbo, Chieti e Bari e estamos trabalhando para apresentá-la em outras localidades”, afirmou Fabrizio Calvani, representante da Oliba Green Beer na Itália.

De acordo com Calvani, a bebida é criada pelo grupo Costa e atualmente já é distribuída em várias partes do mundo. No ano passado, a cerveja foi eleita como uma das bebidas mais inovadoras no Sial Paris, competição mundial de inovação alimentar que contou com cerca de 1,8 mil inscritos. (ANSA).

