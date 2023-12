Primeira autobiografia do Papa será lançada em 19 de março

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/12/2023 - 15:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 14 DEZ (ANSA) – A editora Harpes Collins Publishers revelou nesta quinta-feira (14) que a primeira autobiografia do papa Francisco será lançada no dia 19 de março de 2024.

O anúncio foi feito no dia em que foi revelada pela primeira vez a capa do livro “Vida. A minha história na História”, que refaz a trajetória do líder da Igreja Católica “através dos acontecimentos que marcaram o mundo, desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando ele tinha quase três anos, até os dias atuais”.

“Neste livro contamos uma história, a história da minha vida, através dos acontecimentos mais importantes e graves que a humanidade viveu nos últimos 80 anos”, afirma Francisco em comunicado à imprensa.

Segundo o religioso, este “é um livro que vê a luz para que, principalmente a geração mais jovem, possa ouvir a voz de um homem idoso e refletir sobre o que o nosso mundo viveu, para não repetir os erros do passado”, como por exemplo, as guerras que assolaram e ainda assolam o mundo.

“Pensemos nos genocídios, nas perseguições, no ódio entre irmãos e irmãs de religiões diferentes. Quanto sofrimento!”, enfatiza.

Jorge Bergoglio enfatiza ainda que é preciso “aprender olhando para trás, a identificar as coisas que não são boas, as coisas tóxicas que vivemos junto com os pecados que cometemos, mas também a reviver tudo o que Deus nos enviou de bom”.

“É um exercício de discernimento que todos devemos fazer, antes que seja tarde”, conclui o argentino.

Para a Harpes Collins Publishers, a obra é “uma extraordinária jornada pessoal e histórica”, que recorda a sua vida através de memórias e observações dos acontecimentos mais significativos das últimas oito décadas, do Holocausto à queda do Muro de Berlim, do golpe do ex-ditador argentino Jorge Rafael Videla à chegada do homem à Lua, em 1969, e até da Copa do Mundo de 1986, no qual Diego Maradona marcou o inesquecível gol batizado como “mão de Deus”, o atentado contra as Torres Gêmeas e a pandemia de Covid-19.

O volume está previsto também para ser publicado nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil, França, Alemanha, México, Polônia, Portugal e Espanha. (ANSA).

