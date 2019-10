Primeira água em lata do Brasil terá lucro revertido para tratamento de água potável

Rio – A Ambev vai inovar o mercado nacional de água mineral. A AMA, marca pioneira ao criar um negócio social no País e que destina 100% de seu lucro para levar água potável a quem não tem, apresenta agora sua mais nova versão: a primeira água em lata do Brasil. A embalagem em alumínio é mais sustentável, já que além de contribuir para a redução do uso de plástico, conta com um material 100% e infinitamente reciclável.

Em 2017, 97,3% das latas de alumínio para bebida foram recicladas no Brasil – o maior índice do mundo, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) e a Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

“A versão em lata de AMA é uma inovação no mercado brasileiro e é mais uma opção para o consumidor que, além de se manter hidratado, vai poder ajudar o meio ambiente e as pessoas que vivem sem acesso à água potável”, afirma Richard Lee, head de sustentabilidade da Ambev. “Este é um lançamento muito especial para nós, que mais uma vez colocamos a sustentabilidade como um pilar central de nosso negócio. A gente gosta de repetir: nosso sonho é unir as pessoas por um mundo melhor. AMA em lata é mais um passo nessa direção.”

Lançada em 2017, a água AMA já arrecadou mais de R$ 3,5 milhões de lucro, valor integralmente revertido para 31 projetos de acesso à água potável, nos nove estados do semiárido brasileiro, beneficiando mais de 29 mil pessoas. O objetivo é terminar 2019 com 50 projetos e 43 mil pessoas beneficiadas.