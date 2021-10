Prime Video lança trailer com experiência 360° do épico ‘A Roda do Tempo’

A Amazon Prime Video lançou nesta quarta-feira (27) um trailer 360º de ‘A Roda do Tempo’ (‘The Wheel of Time’). A experiência permite ver o trailer 2-D tradicional em uma roda virtual tridimensional. O som também é surround, o que aumenta a imersão na experiência.

‘A Roda do Tempo’ está sendo considerado o épico herdeiro de ‘Game of Thrones’, pelo menos no valor de sua produção. Cada episódio dos oito da primeira temporada saiu por aproximadamente US$ 10 milhões (R$ 55 milhões), mesmo valor que a HBO desembolsou para fazer os capítulos da sexta temporada de ‘Game of Thrones’.

A produção é baseada na icônica série de romances de alta fantasia escrita pelo autor americano Robert Jordan entre 1990 e 2013, contando com um total de 14 volumes. É ambientada em um mundo épico e extenso onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la. A história segue Moiraine (Rosamund Pike), membro de uma organização feminina incrivelmente poderosa chamada Aes Sedai.

O elenco da série conta com Rosamund Pike e Michael McElhatton. Uta Briesewitz, de ‘Jessica Jones’, ‘Fear the Walking Dead’ e ‘Stranger Things’, vai dirigir os dois primeiros episódios do seriado.

Confira:

Saiba mais