Prime Day: Amazon promete descontos de até 50% por 48 horas

Para quem estava esperando um oportunidade para comprar produtos em promoção, o Amazon Prime Day pode ser o momento. A gigante de tecnologia e varejo promete que as ofertas exclusivas para membros Amazon Prime (que é a assinatura da marca e pode ser feita por qualquer pessoa por R$ 14,90 por mês) serão ainda mais amplas e com melhor desconto que a própria Black Friday.

As ofertas serão válidas por 48 horas, durante os dias 11 e 12 de julho em diversos países. No Brasil, a 4ª edição da data iniciou com o Esquenta Prime Day, com ofertas antecipadas desde o dia 3 de julho. Alguns produtos, portanto, já entraram em oferta. Um exemplo é o leitor digital da empresa, o Kindle. Na versão paperwhite, que é uma das mais modernas, o preço cheio era de R$ 799 e está por R$ 639, 20% de desconto.

Segundo a empresa, a seleção inclui descontos em produtos como celulares, eletrônicos, casa e cozinha, brinquedos, esportes, ferramentas, beleza, bebês, pets, alimentos e bebidas e, claro, um dos carros-chefe, os livros.

“Ouvimos nossos clientes, respeitando o consumidor brasileiro de todas as regiões e em sua diversidade de interesses. Trouxemos ofertas personalizadas para estes consumidores de acordo com suas preferências na Amazon.com.br e conveniência na facilidade de navegação pelas ofertas”, afirma, em nota, Camila Nunes, Diretora de Marketing da Amazon Brasil.

Confira, em primeira mão, de quantos serão os descontos e quais marcas entram em promoção:

Dispositivos Amazon: até 40% de desconto na linha Echo com Alexa, incluindo o novo Echo Pop e novos Echo Dot 5ª geração, linha Fire TV, Kindle 11ª Geração e Kindle PaperWhite, além de produtos de casa inteligente compatíveis com Alexa; Eletrônicos: até 30% de desconto em Apple; Samsung; VAIO; Positivo, Compaq; TP-Link; Intelbras; Raveo; Papelaria e escritório: Compre 3 leve 4 em marcas como Maped; Stabilo; CIS; Uniball; Moda: até 40% de desconto em Farm; Smash; Ray Ban; Calvin Klein; Casa, Cozinha e Decoração: até 30% de desconto em Emma; Britânia, Mondial, Oster; WAP; Karcher; Tramontina; Bosch, Vonder; Livros com até 50% de desconto em HarperCollins; Intrínseca; HarperCollins, Companhia das Letras, Rocco; Jogos e Entretenimento: até 35% de desconto em Playstation, Lego; Galápagos; Devir; Meeple; Dream Fitness; Kikos; Movement e Poli Sports; Caloi; Nintendo; Cuidados pessoais: até 40% de desconto em Truss, Lola Cosmetics, Eudora Siàge, Payot, Felps, INOAR; Bebidas: Jameson, Old Parr, Ballantine ‘s, Johnnie Walker, Jim Beam; Esporte e Fitness: até 30% de desconto em Caloi; Kikos; Pet: até 30% de desconto em Whiskas, Pedigree; Brinquedos: até 35% de desconto em Mattel, Fisher Price.



