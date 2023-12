Primavera Sound 2023 se destaca pela organização, mas line-up não impressiona

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 05/12/2023 - 5:56 Para compartilhar:

Nestes sábado e domingo, dias 2 e 3 de dezembro, São Paulo hospedou sua segunda edição do Primavera Sound, festival de música espanhol que estreou no Brasil em 2022. Dessa vez, ele foi assumido pela T4F, que comandou seu primeiro grande evento depois dos polêmicos shows de Taylor Swift no Brasil. Em 2022, a produção ficou por conta da Live Nation.

Além da empresa produtora, o local dos shows também mudou: se no ano passado o festival foi hospedado no arborizado Distrito Anhembi, nesse ano ele aconteceu no amplo Autódromo de Interlagos. A mudança dividiu opiniões entre espectadores.

Presente no evento, a redação da ISTOÉ Gente encontrou a cantora Ana Vilela, do hit “Trem Bala”, que compartilhou: “Eu achei mais organizado nesse ano. Está mais legal, porque aqui é mais espaçoso. Sendo maior, facilita de a gente se localizar e ver as coisas.”

No entanto, outros espectadores não aprovaram a troca: “Ano passado as coisas estavam mais separadas, e eu sentia isso mais agradável. Aqui eu acho que está tudo uma grande praça, eu não curto muito essa visão”, compartilhou Luiz Felipe, de 22 anos.

Apesar disso, a organização foi destaque na nova localização. Sem filas quilométricas — seja para entrada, abastecimento de pulseira de pagamento ou retirada de alimentos e bebidas — e com banheiros limpos e vazios, o maior sufoco dos presentes ficou por conta do sol forte, já que os espaços de sombra eram limitados.

As ativações de marcas também ajudaram o público, que recebeu protetor solar e chapéus de graça. Apesar disso, essas, sim, foram marcadas por filas que podiam durar mais de uma hora.

Vale destacar, também, que a acessibilidade não foi deixada de lado: além de intérpretes de Libras nos telões dos shows, o evento contou com pontos de acesso PcD com vista privilegiada para os palcos.

Distribuição de água

Apesar de já ter sido uma premissa do festival na edição de 2022, a distribuição de água grátis no Primavera Sound 2023 não passou despercebida pelos espectadores. Próximo ao palco principal, um ponto de hidratação contava com diversos funcionários que garantiam que não houvesse fila no momento de retirada das garrafinhas e copos d’água.

“Está sendo legal esse negócio da água, tá certo que precisou morrer gente para isso”, comentou Alberto, de 24 anos, à reportagem.

“Sobre a água, achei muito bom, depois do que aconteceu no show da Taylor Swift”, opinou a sulista Natália, que viajou a São Paulo para o festival na companhia do amigo Maicon.

Ambos referiram-se à morte da estudante Ana Clara Benevides, que sofreu duas paradas cardíacas no show de Taylor Swift em um dia de intenso calor no Rio de Janeiro.

A segurança do público também foi notada pelo constante trânsito de bombeiros civis por diversas áreas do festival e pela instalação de dois ambulatórios em extremidades diferentes da área dos palcos.

‘Lollapalooza para nerds’

O line-up do Primavera Sound 2023 também gerou controvérsia nas redes sociais e durante o evento. Apesar dos grandes nomes, como The Killers, Marisa Monte, Pet Shop Boys e The Cure, muitas das atrações menos conhecidas não movimentaram o público.

“Esse aqui é um Lollapalooza para nerds. Um lugar tão grande não combinou tanto com o line-up”, continuou Alberto. Apesar de ter declarado que gostou mais das atrações de 2023, ele ainda constatou: “Não parece um line-up de festival grande, porque não tem aquelas atrações que lotam. A gente viu até agora só show vazio, mas eu vim ver ‘os caras’ que sou fã. E faltou rap.”



“Eu acho que eles buscaram mudar o público, principalmente pelas atrações. No geral, eu não acho que o do ano passado consiga ser superado, porque foi um festival impecável”, completou Luiz Felipe.

“Está muito caro o ingresso para ver umas bandas que a gente não conhece. É muito caro para pouca banda boa. E quando eles anunciaram a venda dos ingressos, não tinha nem line-up”, criticaram Natália e Maicon.

No entanto, cerca de 100 mil pessoas compareceram aos dois dias de evento, que já tem local e data marcada para voltar: dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2024, no Autódromo de Interlagos.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Primavera Sound São Paulo (@primaverasound.saopaulo)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias