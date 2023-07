Prigozhin estaria em acampamento do grupo Wagner em Belarus

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 18:01 Compartilhe

ROMA, 14 JUL (ANSA) – O grupo mercenário russo Wagner publicou nesta sexta-feira (14), em seu canal no Telegram, uma foto de seu fundador, Yevgeny Prigozhin, na qual ele aparece de camiseta bege e cueca, dentro de uma tenda, supostamente no território de Belarus.

Não está claro onde ou quando a fotografia foi tirada, mas a publicação informa que foi no campo do grupo paramilitar em Belarus por meio do Ministério da Defesa bielorrusso.

“Uma foto muito incomum de Yevgeny Prigozhin apareceu em uma das salas de bate-papo. Nos metadados da imagem original, a data da foto é de 12 de julho, às 7h24 da manhã”, diz o texto.

Desta forma, a aparição teria ocorrido 11 antes de Prigozhin ganhar as manchetes do mundo ao se rebelar contra o regime do presidente russo, Vladimir Putin. Em 23 de junho passado, seus mercenários desafiaram as forças russas e avançaram até cerca de 200km de Moscou.

No entanto, sob mediação do líder de Belarus, Alexandr Lukashenko, a rebelião foi contida, e Prigozhin se comprometeu a se exilar no território bielorrusso, apesar de seu paradeiro ser desconhecido. (ANSA).

