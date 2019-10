PRF prende suspeito integrante do ‘Escritório do Crime’ na Rio-Teresópolis

Rio – Um homem, suspeito de ser integrante do “Escritório do Crime”, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de segunda-feira (30). A abordagem aconteceu na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Após informação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) sobre um foragido da Justiça, policiais abordaram um carro, com um homem que estava acompanhado de sua esposa, na descida da Serra dos Órgãos, que seguia sentido Rio de Janeiro. A equipe da PRF constatou que o passageiro do veículo possuía mandado de prisão por homicídio.

Segundo o Gaeco/MPRJ, existem indícios de que ele integra a milícia da comunidade Rio das Pedras na zona oeste do Rio de Janeiro, grupo conhecido como o “Escritório do Crime”.

A ocorrência foi encaminhada para à 60ªDP (Campos Elíseos).