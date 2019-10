PRF prende dupla de assaltantes

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de anteontem, logo após assaltarem um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os policiais rodoviários faziam blitz em frente ao posto da PRF da Pavuna quando receberam informações de que indivíduos armados teriam acabado de assaltar um coletivo. Após buscas, as equipes da corporação avistaram dois homens com as mesmas características informadas pelas vítimas. Na abordagem um deles tentou fugir e entrou em uma casa no Jardim América. Durante a fuga o homem, de 26 anos, abandonou uma mochila com uma arma de brinquedo. Ele foi encontrado em cima do telhado de uma residência e acabou preso. O outro, de 17 anos, se rendeu e foi apreendido. Os dois, a arma de brinquedo e pertences roubados foram encaminhados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).