PRF libera 250 caminhões para seguir viagem no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que liberou aproximadamente 250 caminhões para seguir viagem na BR-277, altura do quilômetro 584 no município de Cascavel, no oeste do Paraná. De acordo com os policiais, a ação foi feita depois que alguns motoristas relataram que estavam sob coação no local.

Apesar de transportar ração – tipo de carga que, segundo os acordos com as autoridades, teriam autorização para passar nos bloqueios feitos em pontos de rodovias federais – os veículos estavam sendo proibidos pelos manifestantes de seguir viagem.

Desde ontem (29) à noite, equipes da PRF e de outras forças de segurança pública têm feito ações de desmobilização nos pontos de manifestação de caminhoneiros, em diversas regiões do Paraná.

A Polícia Rodoviária informou que já liberou pelo menos 742 pontos de bloqueios em rodovias, com o objetivo de reforçar a fluidez do tráfego, restabelecer a operação de serviços essenciais, como aeroportos e hospitais, e garantir a segurança dos caminhoneiros que querem voltar a exercer suas atividades.

Mais de 56% das aglomerações já foram desbloqueadas e, segundo a PRF, não havia, no início da noite de ontem, nenhum bloqueio total. Já foram feitas pelo menos 386 escoltas em 973 carretas, e 14,7 milhões de litros de combustível entregues em todo o Brasil.