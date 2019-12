PRF intensifica fiscalização nas rodovias do Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa amanhã (27) a implementar a Operação Ano-Novo nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O objetivo é coibir a prática de infrações e crimes nas rodovias. Além da fiscalização, serão realizadas ações educativas, para prevenir acidentes e reforçar a segurança. A operação segue até o dia 1º de janeiro.

De acordo com a PRF, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas, motocicletas irregulares e a não utilização do cinto de segurança estarão entre as principais condutas a serem coibidas pelos policiais.

A expectativa é que o fluxo de veículos aumente significativamente. O policiamento será reforçado nos locais com maior movimento e alto índice de acidentes.

Haverá ações educativas e de fiscalização nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Ponte Rio-Niterói (BR-101), Rio-Santos (BR-101), Rio-Teresópolis (BR-116), Lúcio Meira (BR-393), Niterói-Manilha (BR-101) e Governador Mario Covas (BR-101).

Orientações

Para uma viagem mais segura, a PRF orienta os motoristas a fazerem um planejamento prévio, programando a duração, incluindo as paradas para abastecimento, descanso e alimentação. Além disso, ressalta que é importante manter a cautela a todo instante, pois a maioria dos acidentes acontece por falta de atenção do motorista.

Outras orientações são respeitar sempre a sinalização das vias e, em caso de emergência, nas rodovias federais, acionar a PRF pelo telefone 191.

Somente na capital, este ano a expectativa é superar 2,8 milhões de pessoas na festa em Copacabana.