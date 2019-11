PRF encontra casal gaúcho com 500 esmeraldas na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde dessa quarta, 27, cerca de 500 esmeraldas sem comprovação fiscal com um casal de Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul, que passava por Arujá, na Grande São Paulo.

As informações são da assessoria de comunicação da PRF.

O casal foi fiscalizado às 17h por volta do quilômetro 204 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Após realizar a abordagem do automóvel, os policiais encontraram os pacotes de pedras preciosas que estavam divididas em diversos pacotes plásticos pequenos e guardados dentro de uma mochila no porta-malas.

O casal afirmou que as pedras não tinham valor comercial e que teriam sido compradas em Belo Horizonte. Eles ainda apresentaram uma nota fiscal de R$ 500 mil.

Como não era possível conferir a autenticidade da nota, o casal e as esmeraldas foram levadas à Polícia Federal no bairro da Lapa, na capital paulista.

Lá, verificou-se que o destino seria Tocantins. As pedras preciosas serão periciadas e sua origem e destino, investigados.

Pedras de esmeralda

O Brasil é um dos maiores exploradores de esmeraldas do mundo. A pedra, junto com diamante e rubi, é uma das mais preciosas e pode chegar a valer U$ 5 mil dólares o quilate, que equivale a dois gramas do produto lapidado.

É possível que o valor da apreensão em Arujá alcance quase R$ 4 milhões.

O crime de usurpação de bens da União tem pena de até cinco anos de prisão.