PRF e Polícia Civil apreendem 200 kg de maconha no Rio de Janeiro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da 22ª Delegacia da Polícia Civil apreenderam na noite de hoje (8), numa ação conjunta, cerca de 200 quilos de maconha. O flagrante aconteceu durante uma abordagem na BR-465, antiga Estrada Rio-São Paulo, na altura de Seropédica, região metropolitana do Rio. Três homens foram presos por tráfico de drogas.

Policiais realizavam uma blitz na BR-465, quando desconfiaram de dois veículos e abordaram os motoristas.

Durante a fiscalização a uma picape S10, os policiais encontraram 139 tabletes de maconha, dando um total de cerca de 200 quilos. A droga estava escondida em um fundo falso de uma cama box transportada na carroceria da caminhonete.

Foram presos na ação o motorista da S10, de 41 anos, e os ocupantes, de 36 e 73 anos, do outro veículo, que se deslocava junto com a caminhonete. Eles confessaram que estavam trazendo a droga de Goioerê, no Paraná, e seria entregue em uma comunidade do Rio de Janeiro.