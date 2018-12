PRF e PM apreendem quase meia tonelada de maconha na Rio-Petrópolis

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar, apreenderam na noite de hoje (11) um carregamento de quase meia tonelada de maconha em uma abordagem na Rodovia Washington Luiz (Rio-Petrópolis), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Equipes da PRF abordavam veículos suspeitos na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando desconfiaram de um Corolla e ordenaram ao motorista para parar. O condutor desobedeceu a ordem e fugiu, dirigindo em alta velocidade em direção à comunidade Vai Quem Quer, que fica nas proximidades.

Policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar (Duque de Caxias) também participaram da ação. Houve troca de tiros com os criminosos na entrada da comunidade. Os ocupantes do veículo conseguiram escapar, mas abandonaram o carro.

Os policiais encontraram 450 tabletes de maconha, com cerca de um quilo cada. A droga estava dentro do porta-malas do automóvel. Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A droga foi encaminhada para a delegacia policial de Campos Elíseos, onde foi feito o registro da apreensão do entorpecente.

A ação faz parte da Operação Égide, iniciada em julho do ano passado, depois que os transportadores e caminhoneiros do Rio ameaçaram entrar em greve devido ao alto índice de roubo de cargas nas rodovias federais de acesso ao Rio de Janeiro, principalmente na Via Dutra e Rio-Petrópolis.

Depois de um pedido do governo do estado do Rio de Janeiro ao presidente Michel Temer, o governo federal enviou para o Rio 380 policiais rodoviários federais de outros estados para combate ao roubo de cargas e a entrada de drogas pelas rodovias federais.

Na madrugada de hoje, numa ação conjunta, policiais rodoviários federais e agentes da Polícia Civil apreenderam 100 quilos de pasta de cocaína durante uma blitz na Rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040). A apreensão ocorreu na altura de Três Rios, no centro-sul fluminense, próximo à divisa com Minas Gerais.