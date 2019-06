PRF apreende R$ 2,5 milhões na Régis Bittencourt

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente R$ 2,5 milhões, nesta sexta-feira (28), durante fiscalização da Operação Copa América, na Rodovia Régis Bittencourt, na altura do quilômetro 430, próximo à cidade de Registro, no Vale do Ribeira.

O motorista, de 34 anos, conduzia uma picape Sangyong Actyon 4X4, quando foi parado pelos polciais. De acordo com a PRF, o homem é morador de Moema, em São Paulo e aparentou nervosismo ao apresentar os docuemntos. Os policiais decidiram então fazer uma verificação detalhada no veículo e encontraram, no painel do carro, diversos pacotes plásticos com muitas notas de R$ 50,00 e R$ 100,00.

Em nota, a PRF informa que o condutor disse que o dinheiro não era seu e que receberia apenas pelo transporte, de um shopping na capital paulista até Balneário Camboriú (SC).

O homem foi levado à delegacia da Polícia Civil, em Registro, e um inquérito policial foi aberto para investigar a origem do dinheiro e as circunstâncias envolvendo os fatos. “O inquérito policial vai buscar informações sobre sua lisura ou possível crime de lavagem de dinheiro”, conclui a nota.