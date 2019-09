PRF apreende mais de cem fracos de ‘cheirinho da lolo’ em Campos dos Goytacazes

Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de cem frascos de “cheirinho da lolo”, em uma abordagem na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O flagrante aconteceu na manhã de segunda-feira (30) e dois homens foram presos, por suspeita de tráfico de drogas.

Em ronda na BR-101, policiais abordaram um carro, com três ocupantes. Um dos passageiros estava com alvará de soltura do dia 14 de agosto deste ano, emitido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santos.

No interior do veículo, os policiais encontraram, aproximadamente, 177 frascos de “cheirinho da lolo” e 48 frascos de gás butano destilado, para serem usados na mistura. Os envolvidos adquiriram o material na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, por R$ 300 e o venderiam em festas no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes).