PRF apreende carro com chassi adulterado em Magé

Rio – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro adulterado, em uma abordagem na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde deste domingo. De acordo com agentes da PRF, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita adulteração do chassi do veículo.

A polícia disse ainda que equipes estavam realizando blitz na BR-116, sentido Teresópolis, quando abordaram um carro, com um ocupante. Ao realizar a identificação do veículo, constataram que havia indícios de adulteração no chassi, motor e etiquetas. O criminoso e o carro foram encaminhados para a 66ª DP (Magé).