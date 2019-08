PRF apreende 1,8 tonelada de maconha em caminhão após motorista cair em valeta

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de sexta-feira, 23, em Jequié, no sudoeste da Bahia, cerca de 1,8 tonelada de maconha que estava escondida em meio à carga de palets de um caminhão. No compartimento do veículo, os agentes encontraram 75 fardos da droga.

O caminhão foi abordado na área externa de um posto de combustível, onde estava estacionado, às margens da BR 116.

Os agentes realizaram uma entrevista com o motorista e perceberam que o homem de 36 anos estava nervoso. Decidiram então realizar uma vistoria no caminhão na unidade operacional policial da PRF, localizada no Km 636 da rodovia.

Durante o trajeto, o motorista realizou uma manobra evasiva para tentar fugir, mas acabou caindo em uma valeta.

Ao ser questionado, o homem disse que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Salvador, e que receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga. Ele apresentou ainda uma nota fiscal falsificada, indicou a PRF.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem pode responder por tráfico de drogas e uso de documento falso.