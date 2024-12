PRF afasta agentes envolvidos em operação com jovem de 26 anos baleada no RJ

Por meio de nota, a PRF informou que afastou preventivamente agentes envolvidos em uma ocorrência que resultou na morte de uma jovem de 26 anos na noite de terça-feira, 24, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As informações foram publicadas pela Agência Brasil.

+Jovem de 26 anos é atingida por tiro na cabeça em ação da PRF

“A Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Brasília, determinou abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência da noite de terça-feira, na BR-040, Rodovia Washington Luís”, diz a nota. “Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais.”

A PRF disse ainda que lamenta profundamente o episódio. Por determinação da direção-geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana Leite Rangel.

A nota diz ainda que a PRF colabora com a Polícia Federal, responsável pelo inquérito, no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso.

Entenda o caso

A jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos de idade, foi atingida com um tiro na cabeça enquanto viajava com a família, de cinco pessoas, para passar o Natal na casa de parentes em Itaipu, Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O carro foi atingido por vários disparos feitos pelos agentes da PRF na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu por volta das 21h. A jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias, e precisou ser entubada, passou por cirurgia e o quadro de saúde é considerado gravíssimo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “a paciente, foi atingida por arma de fogo no crânio, foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências. O quadro de saúde da vítima é gravíssimo”.

O pai da jovem, Alexandre da Silva Rangel, de 53 anos, também deu entrada na unidade de saúde com um tiro na mão esquerda. Ele foi avaliado pela cirurgia geral e ortopedia da unidade hospitalar, não sendo constatadas lesões ou fraturas, apenas um pequeno corte, e recebeu alta ainda na noite de terça-feira.

O carro de Alexandre com várias marcas de tiros e o da equipe da PRF foram rebocados para o pátio da delegacia federal, em Nova Iguaçu, onde será realizada a perícia e o depoimento dos policiais e das vítimas que estavam no carro, todos da mesma família.