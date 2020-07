Previsões para próxima rodada do CBLoL 2020 é com a Betmotion Fature por meio de apostas na Betmotion durante o CBLoL 2020

O Campeonato Brasileiro de League of Legends 2020 (CBLoL 2020) se aproxima de mais uma rodada! Sendo assim, é bom estar de olho em todas as possibilidades de para quem torcer. Se você quer faturar neste final de semana se liga nas previsões que a Betmotion fez!

Sábado (04/07)

KaBuM vs Vivo Keyd

A semana 5 do CBLoL 2020 terá seu início com o confronto entre KaBuM e Vivo Keyd.

A KaBuM vem de vitória tranquila sobre a Prodigy, com destaque para a atuação do seu caçador, Gabriel “Revolta” Henud. Do outro lado, a Vivo Keyd chega para a quinta rodada do Brasileirão de LoL depois de duas rodadas na última semana. Entre elas um verdadeiro atropelo sofrido para o Santos HotForex, ocasião em que foi derrotada em 25 minutos de jogo.

O embate entre os caçadores pode ser essencial para o resultado positivo para suas equipes. Além disso, a disputa na rota inferior entre DudsTheBoy e Ceos (KaBuM) e Klaus e Professor (Keyd), pode também ser um ponto determinante sobre qual time sairá com a vitória.

Desta forma, a KaBuM é favorita para esse confronto e tem odds favoráveis de vitória.

paiN Gaming vs Santos HotForex

Com apenas uma derrota na competição, a paiN Gaming tem sido apontada por muitos como o time a ser batido no CBLoL. Isso ficou ainda mais evidente, após vencer com propriedade o Flamengo. Com isso, ela impôs a primeira derrota do coreano Bvoy desde que chegou no Brasil. Já o Santos vem embalado após vencer, praticamente em tempo recorde, a Vivo Keyd na última semana.

Não conseguimos desempenhar um bom fim de semana e saímos 0-2. Agradecemos toda a torcida no jogo de hoje. GGWP @SantosFCeSports pic.twitter.com/eOdYQ2FKbs — Vivo Keyd (@VivoKeyd) June 28, 2020

Além disso, brTT e esA mostram boa sinergia na rota inferior e TinOwns vem tendo ótimas atuações na rota do meio. Estes fatores podem definir o rumo da partida, uma vez que o Santos vem tendo problemas com o revezamento entre seus atiradores, Sarkis e Juzo, sendo que este último não está fazendo boas atuações na competição.

Desta maneira, a paiN Gaming tem a maior chance de vencer o confronto deste sábado.

INTZ vs Flamengo Esports

Em situações normais de análise, o Flamengo seria franco favorito para vencer o confronto do sábado. Porém, a INTZ vem embalado na competição depois de ganhar suas duas últimas partidas! Sendo assim, a equipe alcançou o terceiro lugar na tabela, ultrapassando o próprio Flamengo. Foi neste momento que o time rubro-negro sofreu sua primeira derrota depois das chegadas dos coreanos Lucy e Bvoy no Brasil.

Fim de semana tem jogão contra a INTZ, e se a nossa memória não falha… os jogos contra eles no dia dessa foto trazem boas lembranças, né? #TBT #GoFLA pic.twitter.com/mrnSqNpT9N — Flamengo Esports (@flaesports) July 2, 2020

Ademais, vale ressaltar que o Flamengo não conta com a punição sofrida na última rodada onde perdeu dois bans. Portanto, com os treinamentos da semana, teoricamente o time deve sair como vencedor do confronto.

O Flamengo é o favorito, porém, as odds para uma provável vitória da INTZ estão atraentes. Dessa forma, vale fazer um bet low na equipe intrépida.

Prodigy vs FURIA

Este é o confronto mais equilibrado da rodada. Com as duas equipes na parte debaixo da tabela e tendo mostrado apenas lampejos de boas atuações na competição, o duelo entre Prodigy e FURIA realmente pode ir para qualquer lado.

Os dois times hoje dependem muito de boas atuações individuais de seus principais jogadores para sair vencedor, já que o conjunto tem pecado em vários momentos nas partidas. Assim, as odds para esse confronto estão bem equilibradas. Ou seja, não estão tão atrativas para se apostar alto. Porém vale a pena apostar nos solo laners Dynquedo e fnb e com isso ter uma fézinha na PRG.

Domingo (05/07)

Santos HotForex vs KaBuM

Neste confronto, o fator que pode desequilibrar a partida serão as atuações dos coreanos do Santos, Rainbow e Jackpot. Ambos já mostraram que mesmo ficando atrás nas suas rotas, com o passar do tempo, voltam a ter o protagonismo nos jogos. Este fator impediria um ponto forte da KaBuM, que é justamente a presença do seu caçador nas lanes.

Desta forma, as odds de vitória ficam a favor do Santos. Uma vez que, até o momento, o time da Vila teve pequenos deslizes, o que não impediu a equipe de estar na vice-liderança do CBLoL 2020.

FURIA vs Flamengo Esports

Este é um dos confrontos mais safes de se apostar neste final de semana. O favoritismo fica todo a favor do Flamengo Esports. A equipe, quando não sofreu com punições impostas pela Riot Games, não viu seus coreanos perderem um jogo sequer.

Aliado a isso, o momento da FURIA não é bom. A equipe ainda não se encontrou na competição e segue na parte inferior da tabela, o que implica no favoritismo rubro-negro.

O Flamengo é a aposta certa nesse caso! Porém, se uma zebra resolver aparecer, um bet low numa improvável vitória da FURIA pode gerar bons frutos.

Prodigy vs Vivo Keyd

PRG e Vivo Keyd é o confronto mais equilibrado deste domingo. Com os dois times lutando na parte de baixo da tabela, a vitória pode acabar ficando para qualquer um dos lados.

Continuamos trabalhando forte para buscar a nossa recuperação na tabela do #CBLoL. No próximo fim de semana temos grandes confrontos em busca do 2-0 da semana. Sábado

@furiagg

⏰ Jogo 4 Domingo

@VivoKeyd

⏰ Jogo 3 pic.twitter.com/UqwyEng9Z6 — PRG Esports (@PRGEsports) July 1, 2020

Sendo este um jogo arriscado, não seria interessante investir tanto em uma equipe. Porém, um bet low na PRG seria satisfatório por conta dos odds da equipe.

paiN Gaming vs INTZ

Tido com um dos clássicos do League of Legends brasileiro, o jogo entre paiN vs INTZ deste domingo tem no time de brTT e companhia o grande favorito para sair com a vitória.

Além disso, apesar da crescente da INTZ na competição, a paiN Gaming é líder isolada do CBLoL 2020 e tem tido atuações cada vez mais convincentes, tomando o posto de time a ser batido no campeonato até o momento.

Então, paiN Gaming é favorita para esse confronto e tem odds favoráveis de vitória.

Fature por meio de apostas na Betmotion

Sendo assim, esses são os palpites da Betmotion para essa próxima rodada do CBLoL 2020. Não perca tempo! Aproveite para subir de nível a emoção de torcer e acumule ganhos com as vitórias dos times nessa rodada!

Por fim, acesse www.betmotion.com, aposte e venha torcer com a gente!

E MAIS:

E MAIS:

Veja também