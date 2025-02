Previsões de inflação nos EUA ficam estáveis em 3% em horizontes de 1 e 3 anos, diz Fed de NY

As expectativas dos consumidores dos Estados Unidos em relação à inflação ficaram estáveis em 3% para os horizontes de um ano e de três anos em janeiro, mesmos valores registrados no mês anterior. Já para os próximos cinco anos, a expectativa teve leve alta de 2,7% para 3,0%.

Os dados são da pesquisa de Expectativas dos Consumidores divulgada nesta segunda-feira, 10, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

As expectativas de preços das commodities para o próximo ano aumentaram em janeiro. A do preço da gasolina subiu 0,6 ponto porcentual (pp), atingindo 2,6%. A do preço dos alimentos teve o mesmo aumento, chegando a 4,6%. As expectativas de custos com cuidados médicos subiram 1 ponto porcentual, para 6,8%. E as de custos de aluguel avançaram 0,5 pp, alcançando 6,0%, enquanto os gastos as educação cresceram 0,2 pp, chegando a 5,9%.

No mercado de trabalho, a probabilidade percebida de perder o emprego nos próximos 12 meses aumentou para 14,2%, um crescimento de 2,3 pontos porcentuais.

A probabilidade percebida de encontrar um novo emprego nos próximos três meses também subiu, passando de 50,2% em dezembro para 51,5%.

As expectativas medianas de crescimento dos gastos das famílias, por sua vez, caíram 0,4 ponto porcentual, para 4,4%. Esse é o menor índice desde janeiro de 2021.