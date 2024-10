Previsão para o IGP-M de 2024 no relatório Focus do BC passa de 3,96% para 3,98%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 12:10 Para compartilhar:

A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para a inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de 2024 passou de 3,96% para 3,98%, ante 3,69% de um mês antes. A projeção para 2025 passou de 4,00% para 3,96%, ante taxa de 3,99% de quatro semanas antes.

Os índices gerais de preços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), medem um agregado da inflação para três grupos: produtores (atacado, com impacto do câmbio e da variação e commodities), com peso de 60%; consumidores, com peso de 30%; e construção, com peso de 10%.