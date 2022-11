Previsão para IPCA de novembro passa de 0,40%% para 0,41% no Focus do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 11:00 Compartilhe

Os economistas do mercado financeiro elevaram marginalmente a projeção para o índice de inflação oficial (IPCA) de novembro no Boletim Focus do Banco Central. O avanço da mediana foi de alta de 0,40% para 0,41%. Há um mês, era de 0,45%.

Para o IPCA de dezembro, a estimativa passou de 0,66% para 0,65%, contra 0,70% um mês antes. Já para janeiro de 2023, a previsão para o indicador ficou estável em 0,54%. Era de 0,55% há quatro semanas.

A expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses passou de alta de 5,13% para 5,15%. Há um mês, estava em 5,24%.

