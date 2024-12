Previsão do tempo: vendavais, tempestades e enchentes devem atingir boa parte do Brasil nesta segunda-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 16, mostra que vendavais, tempestades e enchentes devem atingir boa parte do Brasil. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), quatro das cinco regiões do País vão estar em alerta para perigos relacionados às chuvas.

No Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, a possibilidade é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os Estados que mais vão ser afetados são: Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As outras áreas das regiões devem também estar em alerta, no entanto, apenas para casos de perigos potenciais relacionados às precipitações.

Para os Estados citados como áreas de perigo, as orientações são as seguintes:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para o Sul do Brasil, a previsão é de chuvas intensas, possíveis enchentes e ventos muito intensos em todas as áreas da região. No entanto, o Rio Grande do Sul será o Estado mais afetado pelos perigos. Os vendavais perigosos devem atingir principalmente: Sudoeste Rio-grandense, Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-grandense, Nordeste Rio-grandense, Sul Catarinense e Centro Oriental Rio-grandense.

As áreas vão ter vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Sendo assim, existe risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações. Por isso, existe a importância de as pessoas buscarem abrigo em locais seguros durante as ventanias.

Não existe nenhum alerta de perigos para a região Nordeste. No entanto, o Oeste do Maranhão e o Sul da Bahia podem enfrentar perigos potenciais relacionados às chuvas. O resto da região terá céu nublado e pancadas de chuva.