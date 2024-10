Previsão do tempo: tempestades tomam conta de boa parte do Brasil nesta quinta-feira, dia 24

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

As tempestades vão tomar conta de boa parte do Brasil nesta quinta-feira, dia 24. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas e perigo potencial. A expectativa é de que o País registre chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. No entanto, na última quarta-feira, dia 23, São Paulo foi cenário de caos devido às tempestades. Cenas de vias alagadas e semáforos com o funcionamento interrompido foram registradas e publicadas nas redes sociais por moradores da capital paulista.

Além disso, os paulistanos precisaram enfrentar a falta de energia elétrica mais uma vez. Em boletim atualizado às 18h55, a Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade, informou que 52.743 endereços tiveram o fornecimento interrompido na capital paulista.

Para esta quinta-feira, a previsão não é diferente. Além da região Metropolitana, outras regiões do Estado vão estar em perigo. O Inmet emitiu um alerta de tempestades para Bauru, Itapetininga, Assis, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Araraquara, Vale do Paraíba e litoral Sul.

O alerta também foi emitido para outras áreas da região Sudeste, como Minas Gerais. Os locais mais afetados serão o Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Sul do Estado. A mesma situação está prevista para algumas áreas do Rio de Janeiro. O Sul Fluminense e a região Metropolitana do Rio de Janeiro também devem esperar por tempestades.

Para o Centro-Oeste, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todos os Estados. Só não existe previsão de precipitações para o Norte Araguaia, Mato Grosso, São Miguel do Araguaia e Campos Belos. A mesma situação, com chuvas isoladas, é esperada para boa parte da região Norte, com exceção do Amapá, Tocantins e Pará.

No Nordeste, são esperadas muitas nuvens, mas sem registro de chuvas fortes. Existe apenas a possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No entanto, o Sul do País terá pancadas de chuva em todo o seu território. Só não deverá chover durante e o período da noite no Sudoeste e Centro Ocidental Rio-Grandenses.