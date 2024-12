Previsão do tempo: tempestades atingem todo o Brasil nesta sexta-feira, dia 13

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 13, mostra que tempestades devem atingir todo o Brasil. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para perigos potenciais relacionados às precipitações. No Norte e no Centro-Oeste do Brasil, as chuvas fortes devem dominar todos os Estados das regiões.

No Nordeste, as tempestades devem atingir Maranhão, Piauí e Bahia. No Sul do País, a previsão é para que as chuvas fortes se concentrem na área Norte e Oeste do Paraná. Os outros Estados devem estar seguros e não devem ter perigos potenciais para a população local.

No Sudeste, as áreas afetadas devem ser: Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Noroeste Fluminense, Centro Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Sul Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro e Norte Fluminense.

As áreas citadas devem sofrer com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos bastante intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Mesmo assim, as autoridades fazem alguns alertas para a população e pedem para que elas sigam as seguintes instruções durante as chuvas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.