Previsão do tempo: tempestades atingem boa parte do Brasil nesta segunda-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 18, mostra que tempestades vão atingir boa parte do Brasil. Apenas a região Nordeste não contará com chuvas intensas. A previsão para a área é apenas de tempo nublado e algumas pequenas áreas com chuvas rápidas.

No entanto, boa parte do Norte estará em estado de alerta para perigos potenciais relacionados às precipitações. Roraima, Pará, Tocantins, Amazonas, Acre e Rondônia vão ser os Estados mais atingidos pelas chuvas. O mesmo deverá acontecer em boa parte do Centro-Oeste. Na região, Goiás e Mato Grosso vão precisar estar atentos às chuvas.

No Sudeste, a situação será parecida, com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Minas Gerais e Espírito Santo vão ser os Estados da região mais afetados.

As recomendações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para as três regiões com maior quantidade de chuvas nesta segunda-feira são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Além disso, o Sul do Brasil também deverá sofrer com as tempestades. No entanto, só foi emitido um alerta de perigo potencial para o Rio Grande do Sul. Os outros Estados também deverão ficar nublados e com algumas áreas com chuvas leves, no entanto, nada que deva preocupar os moradores.