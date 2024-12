Previsão do tempo: segunda-feira será de chuvas em quase todo o Brasil e grandes perigos no Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 2, é de chuvas para quase todo o Brasil. No entanto, a região Sul será a que terá grandes perigos relacionados às tempestades. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ficar atentos ao grande volume de precipitações.

As chuvas nos Estados vão ser superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e os ventos superiores a 100 km/h. Também existe a previsão para queda de granizo. Além disso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O instituto faz algumas recomendações fundamentais para a segurança da população:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.

As regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste também devem ficar atentas para os perigos relacionados às chuvas. No entanto, a situação nestes casos não é tão preocupante quanto no Sul. As chuvas nas três regiões devem ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos devem ser intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para Norte, Centro-Oeste e Sudeste as recomendações das autoridades são:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para a região Nordeste, não existe a previsão de chuvas perigosas. O dia deverá ser de Sol e céu aberto na maioria dos Estados. Apenas a região Oeste da Bahia deverá ter uma atenção para perigos potenciais.