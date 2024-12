Previsão do tempo: quinta-feira será de perigos ocasionados pelas chuvas e possíveis enchentes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para o Brasil nesta quinta-feira, dia 5, mostra que o dia será de perigos ocasionados pelas chuvas e possíveis enchentes. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Centro-Oeste e Sudeste são as regiões que mais devem sofrer com as precipitações.

Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro terão chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e vão enfrentar ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As áreas do Sul Fluminense, do Vale do Paraíba Paulista, das Baixadas, do Centro Fluminense, da região Metropolitana do Rio de Janeiro e do Norte Fluminense são as que mais devem se preocupar com alagamentos. Sendo assim, a recomendação das autoridades é para que a população evite enfrentar o mau tempo e observe a alteração nas encostas.

Se possível, também é recomendável que as pessoas desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia. E, em caso de situação de inundação, é necessário que a população proteja seus pertences da água, envolvendo todos os seus objetos em sacos plásticos.

A região Norte e Nordeste recebeu apenas alertas de perigos potenciais para as chuvas. Elas vão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia em alguns Estados. Além disso, os ventos vão ser intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para as regiões, as recomendações das autoridades são para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, a instrução é para que as pessoas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Existe também uma orientação para que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para a região Sul, não existe previsão de chuvas perigosas para esta quinta-feira, existe apenas um alerta de perigos potenciais direcionados ao Norte do Paraná.