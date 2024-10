Previsão do tempo: quatro regiões do Brasil recebem alerta sobre chuvas e possível corte de energia elétrica

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Quatro regiões do Brasil receberam alerta de chuvas para esta terça-feira, dia 22. De acordo com a previsão do tempo, a região Sul deverá ser a única com apenas possibilidade de chuva. Todas as outras receberam alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para tempestades.

Segundo o instituto, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, também estão previstos ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A região Sudeste tem previsão de chuvas isoladas em boa parte de sua área, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. A máxima prevista para Belo Horizonte é de 27°C e a mínima é de 17°C. Na capital paulista, a máxima prevista é de 28°C e a mínima é de 18°C. Também deve chover no extremo norte do Espírito Santo e cidades do sul fluminense, como Paraty e Resende.

A previsão também é de chuvas em todos os Estados do Centro-Oeste do País. Os únicos locais que não devem se preocupar com chuvas pela manhã são o Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul do Mato Grosso e o Centro-Norte e Pantanais do Mato Grosso do Sul.

Na região Norte, a expectativa é de chuvas isoladas em todos os Estados, com exceção do Amapá. Durante o dia, podem ser registradas trovoadas no Acre, Rondônia, Roraima e boa parte do Amazonas.

Já no Nordeste, pela manhã, as chuvas vão ser espetadas em quase toda a área da Bahia, de Sergipe e do Alagoas. Além disso, a mesma situação é prevista para o Agreste e Mata Pernambucana, Sudoeste do Piauí e Sul do Maranhão. No Sul do País, a previsão também é de precipitações no Paraná, Nordeste Rio-Grandense e Santa Catarina.