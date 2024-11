Previsão do tempo: quarta-feira terá perigos causados pelas chuvas em ao menos três regiões do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/11/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 13, mostra que ao menos três regiões do Brasil vão estar em estado de atenção para os perigos relacionados às chuvas. Sul e Sudeste vão ter chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as áreas mais afetadas pelo clima de chuva serão: Metropolitana de Curitiba, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, Litoral Sul Paulista, Norte Pioneiro Paranaense, Bauru, Assis e Macro Metropolitana Paulista.

O Centro-Oeste também estará em alerta para os perigos decorrentes das chuvas intensas. Por isso, as autoridades recomendam que em caso de rajadas de vento, as pessoas não busquem abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, a população também não deve estacionar os seus carros próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a recomendação é de que todos tenham o cuidado de desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

O Norte e o Nordeste do Brasil têm apenas alguns alertas de perigos potenciais para as chuvas. Os Estados mais afetados serão Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins e Maranhão, Piauí, Pernambuco e Bahia. Nos locais, as chuvas devem ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos devem ser intensos (40-60 km/h). Existe, no entanto, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.