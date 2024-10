Previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 17: Centro-Oeste terá chuvas e Inmet emite alerta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 17, é de céu encoberto, nublado e com chuviscos em quase toda a região Centro-Oeste do Brasil. A situação deve ser mais complicada pela manhã. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas só devem perder a intensidade de tarde e de noite. Só não deverá chover nas microrregiões de Bodoquena, Dourados, Aquidauana e Campo Grande.

Em Brasília, Cuiabá e Goiás, a previsão é de pancadas de chuva o dia todo. O Instituto emitiu um alerta de chuvas intensas para o Nordeste, Norte, Centro-Sul, Sudeste e Sudoeste Mato-grossenses, Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goianos e Distrito Federal.

Já a região Sul do País deverá ter céu encoberto. Em alguns locais deverá ter chuviscos pela manhã, como em Pomerode, Brusque e Santa Catarina. Durante a tarde, poderá chover um pouco em Curitiba e no Paraná. Em Porto Alegre, a temperatura mínima deverá ficar em torno de 14°C e a máxima poderá chegar a 28°C em Curitiba.

A previsão para a região Nordeste do País é de céu encoberto e chuviscos. De acordo com o Inmet, as chuvas estão previstas para todo o período da manhã, perdendo intensidade ao longo do dia. O Instituto emitiu alerta de chuvas em grande intensidade para o Centro Sul, Centro Norte e Extremo Oeste Baianos, Vale São Franciscano da Bahia, Oeste, Sul, Centro e Leste Maranhenses, Sudoeste e Sudeste Piauienses.

A situação da região Norte será parecida, com céu encoberto e chuvisco em quase toda a região, com exceção do Amapá, regiões de Almeirim, Marajó, Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense e boa parte do Acre. Existe alerta de chuvas intensas para Leste Rondoniense, Madeira-Guaporé, Sudeste e Sudoeste Paraenses, Ocidental e Oriental do Tocantins, Sul e Centro Amazonenses.

No Sudeste, a previsão é de céu encoberto e chuviscos em todos os Estados. A exceção fica para o Litoral Sul Paulista, Baixadas e Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O Inmet fez previsão de chuvas para o período da manhã, perdendo intensidade ao longo do dia.