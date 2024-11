Previsão do tempo: Norte, Centro-Oeste e Nordeste terão tempestades e ventania nesta segunda-feira, dia 25

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/11/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 25, mostra que as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do País vão enfrentar tempestades e ventanias. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as áreas vão ter chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h).

Existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas no Mato Grosso, em Goiás, no Tocantins e na Bahia. Outros Estados das regiões como Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe também vão ter chuvas e ventos fortes, no entanto o perigo será apenas potencial.

A recomendação do Inmet é para que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, a população não deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é para que, se possível, as pessoas desliguem os seus aparelhos elétricos e o quadro geral de energia de suas casas.

Na região Sul, a preocupação maior é com o Rio Grande do Sul. Afinal, a previsão para o Estado é de ventos intensos vindos da costa. Com a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, pode existir um movimento das dunas de areia sobre construções na orla. As partes mais afetadas vão ser a região Metropolitana de Porto Alegre e o Sudeste Rio-grandense.

No Sudeste do Brasil, somente o Norte de Minas Gerais terá perigos potenciais para chuvas. O resto dos Estados da região não vão precisar ter nenhum tipo de alerta para os perigos relacionados às precipitações. Para São Paulo, por exemplo, a previsão mostra dia com poucas nuvens no céu. A máxima prevista para a capital paulista é de 31°C e a mínima é de 16°C.