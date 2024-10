Previsão do tempo mostra chuvas em todo o Brasil e alerta de perigo potencial nesta sexta-feira, dia 18

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 18, mostra chuvas em todas as regiões do Brasil. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) fez um alerta para perigo potencial por conta das chuvas intensas até domingo, dia 20. O instituto afirmou que o País terá chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). De acordo com o órgão, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Sudeste terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente toda a sua extensão. Em São Paulo, a condição vai ser notada em quase todo o Estado. Em Minas Gerais, a situação prevista é a mesma em cidades do Triângulo Mineiro e do noroeste do Estado.

O Rio de Janeiro terá céu com nuvens e pancadas de chuva isoladas, principalmente no norte da área central. O Estado também poderá esperar pancadas de chuva e trovões isolados na região de Angra dos Reis e Resende. No Espírito Santo, só deverá chover em uma pequena parte do sul do Estado.

No Nordeste do País, as chuvas começam a ficar mais intensas. Bahia, Maranhão e Piauí vão ter céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Também estão previstas chuvas para o sul do Ceará e litoral da Paraíba. Rio Grande do Norte e Sergipe não vão ter chuvas, de acordo com a previsão.

Além disso, praticamente todo o Norte do Brasil também vai contar com chuva. Apenas o Estado do Amapá, parte do Baixo Amazonas e do Marajó do Pará não vão encarar a situação. A previsão é de nuvens carregadas para Roraima, Tocantins e sul de Rondônia.

O Centro-Oeste do Brasil também deverá enfrentar a mesma situação com nuvens, chuvas e trovoadas. A previsão é que Goiás seja a região com a maior concentração das condições climáticas. No Sul brasileiro, a situação será a mesma. Para todo o Paraná e Santa Catarina, por exemplo, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.