Previsão do tempo: Inmet alerta sobre perigo relacionado às chuvas nesta quarta-feira, dia 23

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) fez um alerta sobre os perigos potenciais relacionados às chuvas que estão previstas para acontecer em várias regiões do Brasil nesta quarta-feira, dia 23. Existe uma expectativa de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, o Instituto afirmou que existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A previsão do tempo para o Sudeste do País é de Sol entre nuvens e alguns períodos de chuva intensa em todos os Estados. Existe, no entanto, um alerta do Inmet para perigo no Noroeste de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. O Estado de São Paulo deverá ter maior volume de chuvas. No entanto, a previsão é de Sol entre nuvens no litoral.

Na capital do Rio de Janeiro, o dia será de calor e com poucas nuvens. A máxima prevista será de 33°C com mínima de 21°C. Vitória também terá calor. A máxima prevista para a capital do Espírito Santo é de 33°C e a mínima é de 20°C. No entanto, poderá chover a qualquer momento do dia.

Também existem alertas para a região Sul do Brasil. O extremo Sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, terá tempestades e poderá chover até 50mm/dia na região. Também existem alertas de chuva emitidos para o litoral de Santa Catarina e do Paraná. O Centro-Oeste também terá chuva em todos os Estados e a expectativa é que Goiás e Distrito Federal sejam os locais mais afetados pelas precipitações.

O Norte do País também terá tempo chuvoso em quase todos os Estados. Existe, no entanto, um sinal de alerta importante para as chuvas no Sudoeste do Amazonas, Sudeste do Pará, Tocantins e Acre. O volume de chuvas nas áreas será grande e os ventos serão fortes.

O Nordeste do Brasil, no entanto, terá Sol com a presença de algumas nuvens. Porém, algumas áreas deverão ter a presença de chuvas leves e isoladas. São eles o litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas.