Previsão do tempo: enchentes e tempestades devem atingir boa parte do Brasil nesta segunda-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 9, mostra que enchentes e tempestades devem atingir boa parte do Brasil. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região Sul deverá ser a mais afetada neste sentido. O Estado com mais riscos será o Paraná.

A chuva deverá ser superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia nas áreas. Além disso, existe risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. Sendo assim, as autoridades dão algumas instruções para as pessoas que moram nas regiões que podem ser afetadas pelas enchentes. São elas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

A região Sudeste também deverá ficar atenta para possíveis enchentes e problemas relacionados às fortes chuvas, com destaque para a área do Estado de São Paulo. De acordo com o Inmet, a chuva será entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão ser intensos (60-100 km/h).

Sendo assim, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para as áreas, a orientação é que as pessoas evitem se abrigar em locais que não sejam seguros para fugir das chuvas e também é para que os moradores da região não usem aparelhos elétricos durante as tempestades e desliguem o quadro geral de energia.

Toda a região Centro-Oeste também deverá estar atenta os perigos potenciais relacionados às chuvas. Na região Norte, a atenção estará voltada apenas para Amazonas, Acre e parte Norte de Rondônia. Nas duas regiões, a chuva deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos também devem ser intensos (40-60 km/h).

No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para as duas áreas, as orientações das autoridades são:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para a região Nordeste, não existe previsão de chuvas perigosas ou riscos de alagamentos. No entanto, a região deverá ficar encoberta na maior parte do dia, com algumas pancadas de chuva.