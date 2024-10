Previsão do tempo: confira como fica o clima em SP nesta terça-feira, 08

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

O clima em São Paulo segue ameno durante manhã e noite e severo durante a tarde desta terça-feira, 08. De uma forma geral, o dia será de calor.

De acordo com previsão do tempo, a região começa com a manhã registrando cerca de 15°C, que é a mínima prevista para o dia, e segue a tarde com temperaturas de até 32°C.

A previsão é que a temperatura máxima aconteça por volta das 13h. No final da tarde e noite, o clima volta a ficar ameno e o dia deve terminar em 18°C.

Não há previsão de chuva para São Paulo nesta terça-feira. No entanto, os índices UV vão estar altos, chegando a 7. Então, não se esqueça de passar protetor solar antes de sair de casa.