Previsão do tempo: chuvas no Rio Grande do Sul voltam a preocupar nesta terça-feira, dia 15

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A situação climática volta a ficar preocupante no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, dia 15, por causa das chuvas. A previsão do tempo mostra que a baixa pressão que atua na área vai dar origem a uma frente fria, o que vai ser o suficiente para a estimular a entrada de umidade sobre a região. A situação, combinada com a circulação de ventos deve criar nuvens bastante carregadas. A temperatura máxima prevista para Porto Alegre é de 25°C e a mínima é de 17°C.

Existe perigo de chuva volumosa e temporais em algumas regiões e os alertas ficam para Bagé, Rio Grande e Uruguaiana, todas cidades localizadas no Rio Grande do Sul. Os locais e os municípios vizinhos podem ter chuva de granizo, tempestades e ventos acima de 90 km/h.

Além disso, a baixa pressão que está atuando no Paraguai vai estimular maior umidade nas cidades do extremo norte de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a previsão é de muitas nuvens com chuvas e trovoadas isoladas durante todo o dia. A máxima na região será de 33°C e a mínima de 22°C.

No litoral do Nordeste, a infiltração marítima vai estimular nuvens bastante carregadas, especialmente no litoral da Bahia. A previsão também é a de que as chuvas vão começar a atingir o interior da região. Em Salvador, o dia será nublado e com pontos de chuva isolados. Também existe risco de temporais na capital. A máxima prevista para a região é de 28°C e a mínima é de 22°C.

Existe alerta de temporais também nas regiões de Brasília e Goiânia. A chuva deve aumentar de forma expressiva no Centro do Brasil durante esta semana. Sendo assim, a situação também causa preocupação. Pode chover com força em Cuiabá, devido ao calor e a grande umidade na região.

A mesma situação está prevista para o interior de São Paulo. O Estado como um todo deve continuar com nuvens e algumas pancadas de chuva durante o dia. Na capital, a previsão é de máxima de 27°C e de mínima de 16°C.

Maranhão, Piauí e Tocantins também estão em estado de atenção com relação aos temporais. Em Palmas, o Sol vai aparecer pela manhã e a chuva vai ficar concentrada durante a tarde e a noite. A máxima prevista para a região é de 38°C e a mínima é de 26°C.