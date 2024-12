Previsão do tempo: chuvas intensas causam perigos em boa parte do Brasil nesta sexta-feira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 6, mostra que chuvas intensas podem causar perigos em boa parte do Brasil. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões que mais devem ficar atentas são a Norte e a Centro-Oeste.

As áreas mais afetadas vão ser: Centro-Sul Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Centro Amazonense, Sul Goiano, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Leste Rondoniense, Sudoeste Mato-grossense, Madeira-Guaporé, Sudoeste Amazonense, Leste de Mato Grosso do Sul, Pantanais Sul Mato-grossense e Sudeste Paraense.

Segundo o Inmet, as chuvas nas regiões vão ser intensas e vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos também vão estar bem fortes (60-100 km/h). Sendo assim, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por conta disso, as autoridades fazem algumas orientações para as pessoas que vão estar nos locais de risco nesta sexta-feira:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Algumas áreas das regiões Sudeste e Nordeste também devem ficar atentas para os perigos potenciais relacionados às chuvas. São elas: Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

De acordo com o instituto, as chuvas nas áreas vão ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos vão ser intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para o Sul do Brasil, a previsão é de céu encoberto e algumas pancadas de chuva nos Estados da região. No entanto, não há nenhum alerta do instituto relacionado aos perigos que podem ser ocasionados pelas precipitações nesta sexta-feira.