Previsão do tempo: chuvas fortes atingem três regiões e Nordeste encara tempestades

A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 24, mostra que chuvas fortes vão atingir as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que as regiões Norte e Nordeste vão encarar tempestades e alagamentos. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), algumas regiões receberam alerta laranja para perigos relacionados às precipitações.

As áreas mais afetadas vão ser: Centro Norte Baiano, Nordeste Baiano, Centro Sul Baiano, Metropolitana de Salvador, Sul Baiano, Oeste Maranhense, Leste Maranhense, Norte Maranhense, Norte do Amapá, Centro Maranhense, Nordeste Paraense, Marajó, Metropolitana de Belém, Sul do Amapá e Sudeste Paraense.

As chuvas vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Existe, portanto, risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O resto do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do País deve estar atento para os perigos potenciais relacionados às chuvas. O instituto emitiu alertas de nível amarelo para os locais.

As chuvas vão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos vão estar intensos (40-60 km/h). Porém, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. No entanto, o Inmet pede que a população tome alguns cuidados caso a situação fique mais intensa e complexa durante o decorrer do dia.

Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, é importante que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, também é recomendável que aparelhos elétricos e quadro geral de energia sejam desligados durante as tempestades.

Para o Sul e o Sudeste do País, a expectativa é de dia firme e sem perigos potenciais para a população local. No entanto, o céu estará nublado.