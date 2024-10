Previsão do tempo: Brasil terá chuva forte no Norte e no Centro-Oeste nesta quarta-feira, dia 16

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Os brasileiros podem esperar chuva forte em parte do Norte e do Centro-Oeste do País. A previsão do tempo mostra que Rondônia, Mato Grosso e Goiás devem enfrentar grande volume de água nesta quarta-feira, dia 16. A previsão para Porto Velho é de máxima de 33°C e mínima de 24°C com nuvens e chuviscos durante todo o dia. Os ventos serão fracos e moderados, porém com rajadas durante a tarde.

A mesma situação está prevista para Cuiabá: nuvens carregadas e chuvas durante toda quarta-feira com máxima de 36°C e mínima de de 25°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Goiânia, os ventos serão fracos e a previsão de chuva está apenas registrada para a manhã e a tarde. A noite deverá ser apenas nublada. A máxima prevista para a região é de 29°C e a mínima é de 21°C.

Os temporais que estavam previstos para Santa Catarina e para o sul do Paraná perdem força amanhã. Em Florianópolis, por exemplo, a expectativa é apenas de tempo nublado e ventos fracos e moderados. A previsão para a área é de máxima de 26°C e mínima de 19°C. A situação será bem similar em Curitiba, mas a região deve registrar chuviscos ao longo da manhã e da tarde. A máxima prevista é de 24°C e a mínima é de 15°C.

Mesmo assim, existe uma possibilidade grande de pancadas de chuva no sul do Tocantins, no oeste de Minas Gerais e da Bahia. Salvador também terá chuva forte. A máxima prevista para a região é de 28°C e a mínima é de 22°C.

O Rio de Janeiro estará ensolarado o dia todo, com máxima de 32°C e mínima de 19°C. Já em São Paulo, a expectativa é de chuva. São esperadas rajadas de vento e céu nublado com chuviscos durante o todo o dia na capital paulista. A máxima prevista para a área é de 29°C e a mínima é de 17°C.