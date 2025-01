Previsão do tempo: ao menos três regiões do Brasil entram em alerta para as chuvas

Ao menos três regiões do Brasil entraram em alerta para as chuvas. Nesta segunda-feira, dia 6, as precipitações vão atingir, principalmente, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As chuvas vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão ser bastante intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas para as regiões citadas.

Sendo assim, em caso de rajadas de vento, a recomendação das autoridades é para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, também é importante que a população não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é indicado para que, se possível, as pessoas desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia para evitar que eles sejam queimados durante os temporais.

Para a região Nordeste, apenas Centro, Oeste e Sul Maranhense devem se preocupar com as fortes chuvas. Já para a região Sul, não existe nenhum alerta de perigos para as chuvas. No entanto, devem ocorrer algumas pancadas de chuva na área durante o dia.